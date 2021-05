Vaccini, Sileri: "Durata certa otto mesi, ma si sposterà in avanti"

"La certezza della durata del vaccino ad oggi è di otto mesi, di questo siamo sicuri. Ma non vedo perché non dovrebbe arrivare a un anno". Lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, precisando: "I sei mesi, a mio avviso, dovrebbero essere spostati in avanti di altri sei mesi. E' chiaro che ci sarà uno spostamento in avanti, con l'evidenza scientifica, di immunità acquisita".