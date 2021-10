Vaccini, Sileri: "Da gennaio probabile terza dose per tutti"

Ansa

"Verosimilmente la terza dose di vaccino anti-Covid sarà necessaria per tutti e con precedenza a chi ha fatto il vaccino Johnson & Johnson, che avrà bisogno di un richiamo in tempi brevi". Lo sostiene il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, precisando che "entro l'anno si procederà a somministrare la terza dose ad anziani e personale sanitario. Da gennaio al resto della popolazione in base a quando sono state somministrate le prime due dosi".