Vaccini, Rezza: "Non si pensa per ora a una terza dose per tutti"

"L'orientamento in Italia è quello di offrire il richiamo con la terza dose agli over 80 e alle persone nelle Rsa e agli operatori sanitari a partire da quelli over 60. Non si pensa per il momento a un richiamo universale su tutta la popolazione". Lo ha annunciato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, spiegando che a breve sarà forse "emanata una nuova circolare che dia indicazioni piu precise sui pazienti iperfragili".