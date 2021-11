Vaccini, pubblicata la circolare: terza dose dopo 5 mesi

"L'intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose 'booster' (di richiamo) con vaccino a m-RNA, alle categorie per cui è già raccomandata (inclusi i vaccinati con unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi dal completamento del ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato". Così la circolare del ministero della Salute. Il provvedimento sarà in vigore da mercoledì.