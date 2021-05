Vaccini, Pfizer: "Seconda dose è competenza autorità sanitarie"

IPA

Dopo le polemiche nate dal consiglio di mantenere i 21 giorni tra la prima e la seconda dose di vaccino, Pfizer ha diffuso una nota di chiarimento. "Per Pfizer non è in discussione il piano vaccinale, l'azienda si limita a riportare quanto emerso dagli studi registrativi - si legge -. Le raccomandazioni sui regimi di dosaggio alternativi sono di competenza delle autorità sanitarie".