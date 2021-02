Vaccini, operativo il sito del Lazio per le prenotazioni per gli over 80

Ansa

Sono cominciate le prenotazioni online sul sito approntato in Lazio per le vaccinazioni anti-Covid agli over 80. Nei primi sette minuti sono arrivate 2.200 richieste di appuntamento, secondo i dati comunicati dall'Unità di crisi per la gestione dell'emergenza nella Regione. Le prenotazioni si potranno effettuare per un trimestre in modo da dare a ogni ultra 80enne le date di somministrazione per la prima e la seconda dose.