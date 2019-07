Vaccini, nel 2018 mancato l'obiettivo per la copertura per morbillo

Nel 2018 non è stato raggiunto l'obiettivo del 95% per la copertura vaccinale del morbillo. Secondo i nuovi dati del ministero della Salute, la copertura per la prima dose di vaccino contro morbillo-parotite-rosolia è cresciuta dell'1,38% rispetto al 2017, ma si è fermata al 93,2%. Bolzano è sotto il 90%. "Desta preoccupazione il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 95% - ha commentato il ministero - nonostante il trend in aumento".