Vaccini, Meloni: "C'è molta confusione sulle priorità"

Ansa

"Mi pare che ci sia molta confusione sulle priorità dei vaccini. Si va per categorie e non per età". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo a "Live - Non è la D'Urso". "Quando leggo che più di metà degli over 80 non ha ricevuto il vaccino, vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Avrei dato priorità alla vaccinazione a domicilio. Speriamo che con il nuovo governo la situazione possa migliorare", ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia.