Vaccini, Mantovani (Humanitas): "Dovremo fare richiami per anni"

Ansa

"Abbiamo un problema di varianti. E' possibile che dovremo rivaccinarci contro di loro. Anche per anni come avviene con l'influenza. Penso, come immunologo, che il vaccino contro il vecchio virus sarà un buon esercizio per il nostro sistema immunitario per rispondere molto bene al richiamo che dovremo fare". Lo dice il direttore scientifico dell'Humanitas, Alberto Mantovani, a Repubblica.