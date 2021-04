Vaccini, Lombardia: rifiuto a somministrazione AstraZeneca è tema difficile

Ansa

"Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca è un tema difficile. E' un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare". Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, intervenendo in audizione in Commissione Sanità del Consiglio Regionale. "Ho segnalazione di centri vaccinali importanti in cui parecchia gente li sta rifiutando", ha spiegato.