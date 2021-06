Vaccini, la Lombardia sospende il richiamo con vaccino diverso

La Regione Lombardia annuncia la sospensione cautelativa dei "richiami eterologhi (quindi con un vaccino diverso) per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca". E' quanto si legge in una nota della Direzione generale Welfare, che precisa di essere in attesa "di una nota ufficiale di ministero della Salute e di Aifa, competenti a rilasciare un parere scientifico".