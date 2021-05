Vaccini, in Lombardia oltre 270mila prenotazioni per gli over 50

Ansa

Sono già oltre quota 270.170 le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età 50-59 in Lombardia. Lo comunica la direzione Welfare della Regione, che specifica che il 98,6% delle persone prenotate lo hanno fatto attraverso il portale di Poste Italiane e Regione. Le vaccinazioni cresceranno a partire dal 23 maggio, il picco si raggiungerà il 31 maggio con 32mila somministrazioni già in programma.