Vaccini, in Italia somministrate oltre 1,25 mln di dosi

Sono 1.250.903 le somministrazioni totali di vaccino anti Covid. E' quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Oltre 740mila dei vaccinati sono operatori sanitari vaccinati, 403.298 sono addetti al personale non sanitario e oltre 7mila sono over 80. Al momento, tra Pfizer e Moderna, sono 1.558.635 le dosi consegnate all'Italia. 9.160 persone hanno ricevuto sia la prima sia la seconda dose di vaccino.