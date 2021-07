Vaccini, Figliuolo: "Oggi boom prenotazioni nelle Regioni, da +15 a +200%"

L'annuncio del premier Draghi sull'uso del Green Pass in Italia sta dando i suoi effetti. "Oggi abbiamo registrato un boom di prenotazioni che vanno dal +15 al +200% in base alle Regioni", ha spiegato al Tg5 il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. "In Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto - abbiamo registrato un +6mila%".