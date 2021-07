Vaccini, Figliuolo: "Fine campagna a settembre in tutte le Regioni"

Ansa

"Noi le dosi ce le abbiamo per tutti, se poi qualcuno pensava di finire la campagna vaccinale a luglio per dire che è il più bravo di tutti non potrà farlo, ma dovrà terminare come gli altri a fine settembre". Lo afferma il commissario all'emergenza Covid Francesco Figliuolo, in merito alla richiesta di più dosi da parte di alcune Regioni. "Con i vaccini che abbiamo saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi", aggiunge.