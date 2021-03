Vaccini, Figliuolo: "Allineati al piano, no disparità tra Regioni"

Ansa

Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, rassicura sulla campagna vaccinale. "Siamo allineati al piano e non ci sono differenze tra Regioni", ha detto. "Abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi" che "ovviamente si stanno somministrando. L'obiettivo è fare cose pratiche, migliorare insieme per fare di più e cercare la concordia. Nessuno deve dire di sentirsi defraudato", ha aggiunto.