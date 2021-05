Vaccini, Figliuolo: a giugno oltre 20 milioni di dosi

Ansa

A giugno "succederà che per la prima volta gli arrivi di vaccini in un mese supereranno i 20 milioni di dosi e si potrà dare ancora più velocità ad una campagna che ha già superato i 26 milioni di somministrazioni, quando a marzo prima del piano in corso eravamo ben al di sotto dei 5 milioni". Lo ha affermato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, al Messaggero.