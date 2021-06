Vaccini, Federfarma: chiesto a ministero chiarimento su Johnson&Johnson

Ansa

"Abbiamo chiesto al ministero della Salute chiarimenti sull'utilizzo del vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie dopo le ultime indicazioni sull'uso di AstraZeneca per gli over 60. Stiamo aspettando una risposta". Lo ha detto il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia. Al momento, ha però evidenziato, il vero problema è che le dosi di immunizzante a disposizione sono troppo poche, all'incirca una media di 20-25 a settimana per farmacia.