Vaccini, Farmindustria: "Produzione sarà a regime entro 2 mesi"

"Dobbiamo avere un po' di pazienza, ma ci siamo. Credo che arriveremo a regime nei prossimi 2 mesi con le produzioni, sono stati trovati altri impianti in Europa e non solo". Lo ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, facendo il punto sulla produzione per conto terzi dei vaccini anti-Covid. "Per quanto riguarda il progetto italiano, l'obiettivo è avere aziende validate entro il 2022".