Vaccini, Ema rassicura: "Nessuna restrizione per AstraZeneca"

Ansa

"Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio". Lo hanno detto i responsabili dell'Agenzia europea del farmaco parlando di AstraZeneca. "Non è stato mostrato un nesso con l'età tra gli eventi rari di trombosi e il vaccino", ha aggiunto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke. "Le informazioni" del bugiardino verranno comunque aggiornate.