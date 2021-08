Vaccini, Ema: non stabilita associazione con disturbi mestruali

IPA

Il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell'Ema ha discusso i casi segnalati di disturbi mestruali verificatisi dopo il vaccino anti-Covid e ha rilevato che finora non è stata stabilita alcuna associazione causale. "I disturbi mestruali - si legge nella nota dell'Ema - sono molto comuni e possono verificarsi senza una condizione medica di base. Le cause possono variare da stress e stanchezza a condizioni mediche sottostanti".