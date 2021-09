Vaccini, Ema: a inizio ottobre parere su terza dose e richiami

Ansa

L'Agenzia europea del farmaco si esprimerà sulla necessità della terza dose del vaccino anti-Covid e del richiamo "all'inizio di ottobre". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della task force per i vaccini e le terapie dell'Ema. Gli studi dimostrano che "la terza dose aiuta nei casi di pazienti immunodepressi" anche se la priorità per la salute pubblica, ha spiegato, resta "completare il ciclo vaccinale per chi non lo ha ancora fatto".