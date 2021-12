Vaccini, da Ema ed Ecdc via libera all'eterologa anche per richiami

Ema ed Ecdc hanno dato il via libera, attraverso una nota congiunta, all'approccio con mix di vaccini "sia per il primo ciclo, sia per i richiami". Studi sulla vaccinazione eterologa, sostengono le due organizzazioni, "suggeriscono che la combinazione di vaccini con vettori virali e vaccini mRNA produce buoni livelli di anticorpi contro il virus Covid 19 e una risposta delle cellule T più elevata".