Vaccini, Costa: "Non radicalizzare il dibattito sull'obbligatorietà"

"Alimentare un dibattito tra vaccino obbligatorio o no rischia di radicalizzare il confronto". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, spiegando che "l'obbligo per il governo non è mai stato un tabù" visto che "ci siamo presi la responsabilità di prevederlo per il personale sanitario e per chi accede nelle Rsa. Detto questo ci siamo affidati al senso di responsabilità dei cittadini", ha aggiunto.