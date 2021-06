Vaccini, Coldiretti: "Al via somministrazioni a braccianti stranieri"

Ansa

Al via le vaccinazioni per i braccianti stranieri. Lo annuncia la Coldiretti, spiegando che ad oggi sono stati "approvati" come punti vaccinali già in possesso di tutti i requisiti richiesti ben 141 sedi dell'associazione e 27 sedi aziendali. Con il piano per la vaccinazione dei braccianti extracomunitari si punta al recupero di una fetta importante della popolazione che vive lontano dai centri urbani ed è più difficilmente raggiungibile.