Vaccini, codice deontologico: medici devono risconoscerne il valore

Il valore scientifico dei vaccini non potrà essere disconosciuto dai medici.

Lo spiega il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, parlando del nuovo codice di deontologia al quale si sta lavorando. "Saranno introdotti articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni" che "rappresentano un fondamentale strumento di prevenzione" per cui "i medici non potranno disconoscerne il valore scientifico. Conseguentemente il medico non può sconsigliarne l'utilizzo", ha detto Anelli.