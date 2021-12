Vaccini, certificati di esenzione prorogati fino a 31 gennaio

Ansa

Il ministero della Salute ha prorogato i certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid fino al 31 gennaio 2022. La circolare specifica che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse. I documenti permettono l'accesso, ai vari servizi e attività per i quali è obbligatorio il Green pass, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione.