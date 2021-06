Vaccini, Cavaleri (Ema): "Meglio vietare AstraZeneca a tutti" | Da domani 40 milioni di italiani in zona bianca

"Abbiamo formulato indicazioni basate sul principio di massima cautela per l'impiego dei vaccini a vettore adenovirale, quindi non solo AstraZeneca ma anche Johnson&Johnson. Non darlo sotto i 60 anni" e "stiamo parlando di reazioni gravi come i casi di trombosi molto rare accompagnate da carenza di piastrine, non erano emersi negli studi validativi e si sono manifestati nel corso della vaccinazione di massa su decine di milioni di persone. Non potevamo prevederle prima". Così il presidente dell'Aifa e membro del Cts, Giorgio Palù, in un'intervista al Corriere della Sera spiega la scelta di usare, da ora in poi, solo vaccini a Rna messaggero per gli under 60.