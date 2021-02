Vaccini, Protezione Civile: obiettivo 19 milioni di dosi al mese | Biden: bene ok a Johnson&Johnson ma la guardia resti alta

"Ora anche quelli che dicevano che la scuola è sicura e non è un luogo di contagio cominciano a tentennare o a ricredersi: bisogna prendere atto che, con questo quadro epidemiologico, e con l'impatto delle varianti, insistere sulle lezioni in classe è troppo rischioso". Lo dice Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, in un'intervista a La Stampa. "Anche gli esperti del Cts sembrano essersi convinti. Fosse per me, manterrei la didattica a distanza prevalente fino a fine aprile".