Vaccini, Bertolaso: "La terza dose è inevitabile, sarà per tutti"

"La terza dose è inevitabile, adesso la faranno i 40enni e poi la dovranno fare tutti gli altri". Lo ha detto il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, sottolineando che "Il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il Covid, dobbiamo utilizzarla fino all'ultima pallottola. Non ci fermeremo fino a quando non avremo fatto la terza dose a l'ultimo dei lombardi che ne ha diritto".