Vaccini, Bertolaso: "Dal 2 giugno la Lombardia apre ai 16-29enni"

ansa

"Il 2 giugno, non casualmente il giorno della Festa della Repubblica, apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ossia ai ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. Per quanto riguarda la fascia 30-39 anni, ha spiegato, "potremmo aprire le prenotazioni il 27 maggio".