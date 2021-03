Vaccini, Astrazeneca: aperti a partner per produrre in Italia

Ansa

Il governo italiano ha appena annunciato uno stanziamento di mezzo miliardo di euro per creare un polo che possa produrre i vaccini nel nostro Paese. "Do il benvenuto a questa iniziativa del governo italiano e siamo a disposizione per verificare che ci siano dei partner in grado di soddisfare questa necessità", afferma l'amministratore delegato di AstraZeneca Italia Lorenzo Wittum a Cnbc.