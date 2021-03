Vaccini, AstraZeneca: ad Anagni 13 mln dosi per Covax e 16 mln per Europa

Ansa

Nello stabilimento di produzione di Anagni (Roma) "ci sono 13 milioni di dosi di vaccino anti-Covid in attesa di rilascio del controllo qualità per essere inviate al programma Covax come parte del nostro impegno di rifornire i Paesi a basso reddito". Lo comunica AstraZeneca, precisando inoltre che all'interno dello stabilimento ci sono "16 milioni di dosi destinate all'Europa".