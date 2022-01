Vaccini anti-Covid, Lombardia: "Si eviti di andare senza prenotazione"

Ansa

L'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, ha fatto appello ai cittadini affinché non si presentino nei centri vaccinali senza prenotazione. Questo "per un'affluenza ordinata e sicura, per evitare code, lunghe attese e problemi di gestione al personale. Le scorte di vaccino sono sufficienti a coprire le attuali necessità e c'è ampia disponibilità di prenotazione nelle agende dei centri. Prenotare è segno di educazione", ha dichiarato la Moratti.