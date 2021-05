Vaccini anti-Covid, Figliuolo: "Su tempi e inoculazioni fa fede il Cts"

Ansa

Riguardo alle disposizioni sulle somministrazioni dei vaccini e i tempi per il richiamo, "il punto di riferimento sono i pronunciamenti del Cts". E' quanto afferma il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo durante l'incontro con le Regioni. Il 17 maggio si riunirà la Cabina di regia tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi per discutere delle riaperture.