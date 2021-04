Vaccini anti-Covid, Figliuolo: "A maggio oltre 15 milioni di dosi"

Ansa

Dal 27 al 29 aprile "arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi di vaccini anti-Covid e poi dal 30 aprile fino al 4-5 maggio quasi 2,6 milioni". Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, aggiungendo: "Per maggio sono molto, molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni. La campagna vaccinale va avanti in maniera regolare".