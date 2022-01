Vaccini, Altems: continua la corsa, da dicembre per 38 giorni superate le 500mila dosi giornaliere

Ansa

La corsa alla vaccinazione anti-Covid, anche in virtù delle ulteriori restrizioni per chi non ha il Super Green pass, continua: in quasi due mesi, dal 3 dicembre, secondo i dati Altems sono stati 38 i giorni in cui le somministrazioni hanno superato la soglia delle 500mila dosi giornaliere, con punte oltre le 700mila. In Italia, a oggi, il 77,1% della popolazione con più di 12 anni ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi): la Regione con copertura più alta è la Toscana (80,7%), mentre la Provincia Autonoma di Bolzano ha la percentuale più bassa (70,1%).