Vaccini, Aifa: circa 100mila segnalazioni di reazioni su 84 milioni dosi

Ansa

Nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 26 settembre 2021, sono 101.110 le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini anti-Covid su un totale di 84.010.605 dosi somministrate. Lo evidenzia il nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid dell'Aifa. L'85,4% delle reazioni si riferisce a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, stanchezza e dolori muscolari. Le segnalazioni gravi corrispondono al 14,4% del totale.