Vaccini ai bimbi dal 16/12, Figliuolo: in arrivo 1,5 mln di dosi | Ecco la guida

Come si svolgerà la somministrazione

La vaccinazione partirà dal 16 dicembre e sarà volontaria: non ci sarà alcun Green pass per i più piccoli. La Commissione tecnico scientifica dell'Aifa ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty per la fascia di età 5-11 anni, con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per gli adulti): 10 microgrammi, con fiale assemblate per esclusivo uso pediatrico. La vaccinazione avverrà con due dosi, a tre settimane di distanza. I bimbi dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.