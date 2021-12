Vaccini, a dicembre oltre 5 milioni di somministrazioni: target superato

Afp

Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sabato, un dato di gran lunga superiore al target minimo di 350mila fissato per quel giorno dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo. Le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le Regioni sono state già ampiamente superate visto che, senza il dato odierno, si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno.