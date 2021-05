Vaccini, 79% dei 70-79enni e l'89% degli over 80 hanno ricevuto prima dose

Ansa

Migliorano sensibilmente i dati sulle vaccinazioni anti-Covid in Italia. Gli incrementi più importanti riguardano la fascia d'età 70-79, salita a livello nazionale dal 75,16 al 79,45% di prime dosi. Anche la fascia over 80 evolve positivamente, con un 89,60% e un 79,69% rispettivamente di prime e seconde somministrazioni, che vede il numero di persone in attesa di prima dose scendere per la prima volta sotto il mezzo milione.