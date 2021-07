Vaccini: 2,5 milioni di over 60 in attesa della prima dose

Ansa

Sono 2.585.513 gli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino anti Covid. E' quanto emerge dal Report settimanale del governo sulla campagna vaccinale. La fascia di età meno vaccinata è quella tra i 60 e 69 anni dove risultano ancora completamente "scoperte" 1.458.624 persone. Nella categoria 70-79 non hanno fatto nemmeno la prima dose 781.499 persone, mentre tra gli over 80 sono 345.390.