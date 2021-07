Vaccini, 2,2 milioni di over 60 ancora senza prima dose

IPA

Sono 2.267.090 gli over 60 "sfuggiti" finora al vaccino anti-Covid. Due settimane fa erano 2.437.720: in questo periodo sono stati quindi raggiunte 170mila persone, 85mila alla settimana. Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario all'emergenza Francesco Figliuolo. La fascia più rilevante degli ultrasessantenni non vaccinati è quella tra i 60 ed i 69 anni: sono 1.271.763, pari al 16,8% della popolazione di quell'età.