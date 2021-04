Vaccini, 1,3 milioni di dosi AstraZeneca arrivate a Pratica di Mare

Ansa

All'aeroporto di Pratica di Mare sono appena arrivate un milione 300mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno distribuite nel pomeriggio in tutta Italia. "Come dimostrato - commenta il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, annunciando la ricezione del vaccino - l'approvvigionamento continua a pieno regime: stiamo lavorando pancia a terra, Difesa, Protezione civile e ASL regionali, per arrivare a vaccinare 500mila persone al giorno".