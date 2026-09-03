Vacanze a settembre, le mete più gettonate in Italia e all'estero per partenze last minute

Settembre è ormai iniziato ma forse non è (ancora) giunto il tempo di disfare i bagagli. Complice il caldo persistente che allunga l'estate e l'intramontabile voglia di vacanze fioccano le offerte per partenze last minute, in Italia o all'estero. "Mete come la Tunisia o il Mar Rosso sono sempre altamente competitive in questo periodo", spiega a "Morning News" Angelo Grasso, titolare di un'agenzia viaggi di Torino.