Rientro dalle ferie, 5 cose beauty (più una) da fare al ritorno dalle vacanze

Dua Lipa all'aeroporto di New York e in uno scatto che evidenzia la sua abbronzatura da vacanza © IPA
Il rientro dalle ferie segna il tempo della ripresa della propria quotidianità e dei ritmi di lavoro ma anche di quello da dedicare con maggiore dedizione alla cura di sé. Lontano da casa, le abitudini cambiano ma questo non implica per forza l’indulgere alla trascuratezza. Ecco, allora, qualche consiglio che potrebbe tornare utile per riorganizzare e rendere più dolce l’impatto con il “welcome back”.
Rientro dalle ferie, i beauty step per riprendere la routine
Durante le vacanze si riserva in generale meno tempo alla beauty routine. Colpa, questa estate, anche del caldo record, che avrebbe scoraggiato persino le più volenterose a dedicare energie e particolare dedizione a make up e acconciature elaborate. Vediamo quindi da cosa partire per rimettersi in carreggiata con pochi, semplici step davvero alla portata di tutte.
1. Capelli spenti?Pronto un “boost” di idratazione
In estate anche le chiome più in salute possono apparire rovinate e spente. Sole, vento e salsedine mettono infatti alla prova la loro salute. In attesa dell’appuntamento dal parrucchiere, il primo rimedio facile è quello di applicare per qualche minuto sui capelli umidi, dopo lo shampoo, una maschera idratante e nutriente, in grado di restituire corposità, vigore, luminosità e morbidezza.
2. Alla ricerca della luminosità perduta
Tutto (ri)parte dal viso. È il momento delle maschere lenitive e delle creme riparatrici, soprattutto dopo un'eccessiva esposizione ai raggi solari. Rinfrescano, calmano, rigenerano e proteggono la barriera cutanea, soprattutto quando è secca. Fornendo lipidi essenziali, come ceramidi e acidi grassi, alleviano rapidamente rossori, prurito, bruciore, sensazioni di pelle che tira e riducono la disidratazione superficiale.
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3. Bodycare da star: l’importanza dello scrub
Anche il corpo ha bisogno di gesti restituivi. Per eliminare le cellule morte dallo strato superficiale della pelle e contrastarne la secchezza, soprattutto dopo gli effetti dell’abbronzatura, entra in gioco l’esfoliazione. Si può praticare in maniera preliminare quella a secco, con la spazzola per il dry brushing, o ammorbidire e preparare prima la pelle con un bagno o una doccia calda, che va ad aprire i pori, e ad applicare una noce di scrub. Si procede massaggiando con delicatezza, con movimenti circolari leggeri, senza strofinare, ma insistendo comunque sulle parti più ruvide come ginocchia e gomiti. Si risciacqua poi con acqua tiepida e si procede concludendo il trattamento con l’applicazione di una crema idratante.
4. SOS unghie: come fare una manicure fai da te
Se è vero che anche le mani sono lo specchio dell’anima, se mancasse ancora qualche giorno all’appuntamento con l’estetista, potrebbe tornare utile ripassare qualche passaggio per sistemare intanto da sé le unghie delle mani dopo le vacanze. Il primo passaggio consiste nel togliere lo smalto rovinato e limarle in maniera uniforme, per dare a tutte la stessa lunghezza e una forma armoniosa. Si procede poi immergendo le dita in una ciotola di acqua tiepida per qualche minuto, per ammorbidire le cuticole. A questo punto, si possono spingere indietro, verso la base dell'unghia, con un bastoncino di legno. La superficie dell'unghia può essere delicatamente lucidata con un buffer, che serve a levigare, opacizzare ed eliminare imperfezioni e irregolarità. A questo punto, volendo, si può passare anche a una nuova applicazione dello smalto. >> Qui tutti gli step
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5. Il benessere passa anche dai piedi
Sandali e attività all’aria aperta espongono e portano in primo piano anche questa parte del corpo. Senza voler sostituire - nemmeno in questo caso - il lavoro di un professionista, una coccola da riservare ai piedi potrebbe essere quella di concedersi innanzitutto un pediluvio rilassante e rinfrescante a base di sali e praticare un massaggio con una crema specifica (meglio ancora, un impacco, da lasciare in posa), per ammorbidire la pelle e ridare idratazione alle zone più secche e inaridite, come quella dei talloni.
6. Lavare pennelli, spugnette e cuscinetti da make up
Infine, una regola d’oro che riguarda l’igiene, con un consiglio che si estende all’intero beauty case. Strumenti e accessori per il trucco vanno puliti regolarmente: oltre a migliorare la resa del make-up, si evita così l’insorgere di impurità e la proliferazione di batteri. Si possono utilizzare prodotti specifici, per una resa ottimale, ma anche un semplicemente un detergente delicato e sapone di Marsiglia.
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I pennelli da trucco vanno puliti regolarmente: oltre a migliorare la resa del make-up, si scongiura l’insorgere di impurità e la proliferazione di batteri