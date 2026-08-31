Rientro dalle ferie, 5 cose beauty (più una) da fare al ritorno dalle vacanze

Tutto (ri)parte dal viso. È il momento delle maschere lenitive e delle creme riparatrici, soprattutto dopo un'eccessiva esposizione ai raggi solari. Rinfrescano, calmano, rigenerano e proteggono la barriera cutanea, soprattutto quando è secca. Fornendo lipidi essenziali, come ceramidi e acidi grassi, alleviano rapidamente rossori, prurito, bruciore, sensazioni di pelle che tira e riducono la disidratazione superficiale.