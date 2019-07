Vacanze con gli animali, Coldiretti: un italiano su 5 in viaggio "accompagnato"

Ancora tanti gli abbandoni - Solo una minoranza del 13% rinuncia al suo animale in vacanza perché la destinazione non è in grado di dargli ospitalità. Nonostante questo però sono ancora tanti i cani abbandonati d'estate: si calcola che in questo periodo ne vengano lasciati per strada circa 20mila al mese.



Alberghi e b&b pet friendly - La maggioranza dei 39 milioni di italiani in viaggio in questi mesi estivi, secondo Coldiretti, ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto, dove si cerca di ricreare l'ambiente domestico per ridurre al minimo lo stress del cambiamento. Ma nella classifica delle preferenze ci sono nell'ordine anche alberghi, bed and breakfast, e gli agriturismi, che molto spesso sono ormai "pet friendly", in grado cioè di garantire agli animali domestici il soggiorno in vacanza con i loro padroni. E non si parla solo di cani e gatti, ma anche di uccelli, conigli, tartarughe, pesci. È bene però, per chi è interessato, informarsi su www.campagnamica.it e concordare l'ospitalità.



In cima alle preferenze degli italiani nelle loro vacanze c'è il mare, scelto dal 70%. Al secondo posto le città d'arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e mete di campagna, infine la montagna. Sempre più numerose, dice Coldiretti, anche le spiagge che offrono ospitalità agli animali, ai quali in alcuni casi vengono offerti anche servizi di svago e di pulizia.



Le regole per viaggiare con loro - In caso di partenza con il proprio animale è però indispensabile adottare alcune precauzioni, a cominciare dal viaggio, durante il quale vanno garantite le condizioni migliori per sopportare il grande caldo, a partire da un'adeguata scorta di acqua.



In vacanza gli animali passeranno gran parte del tempo all'aperto, dove è probabile l'incontro con altri animali. E' quindi consigliabile una visita dal veterinario per una verifica di tutte le vaccinazioni. In valigia poi è utile mettere scorte del cibo preferito dal proprio pet, qualche giocattolo per farlo sentire a casa e anche un kit del pronto soccorso con disinfettante, garze, cerotti per animali, una pinzetta per asportare corpi estranei dalle zampe.



Infine, occhio al momento dell'arrivo a destinazione: il proprio animale va tenuto d'occhio per evitare che disturbi altre persone o che sporchi, rispettando con attenzione le regole di educazione e convivenza.