Uscio (Genova), muore la badante: centenaria a letto senza assistenza col cadavere nella stanza

A Uscio, in provincia di Genova, una donna di cento anni è rimasta per un giorno intero immobilizzata a letto senza assistenza con la badante settantenne morta nella stessa stanza.

La tragica scoperta è avvenuta lunedì sera in seguito all'allarme lanciato da una parente della pensionata che non riusciva a mettersi in contatto con la badante. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del118 e militi della croce rossa di Gattorna.