Università, si riapre al 50%: mascherina sempre e in aula a numero chiuso

Lezioni a numero chiuso , con le aule a capienza pari alla metà, mascherina sempre : saranno queste alcune delle linee guida in università alla ripartenza dei corsi. Per andare a lezione quindi ci si dovrà prenotare, in modo da non superare il numero fissato, e chi non riuscirà ad avere il posto seguirà da casa. Le nuove modalità del funzionamento degli atenei in epoca Covid sono già state approvate dal Comitato tecnico scientifico.

Ritorno in aula sì, ma con prudenza - Il mondo accademico riprenderà dunque la sua attività nel segno del compromesso, spiega "Repubblica", cercando di ripartire dopo sei lunghi mesi garantendo la sicurezza di studenti e professori. I rettori puntano al ritorno dei ragazzi in classe e con loro si schierano i sindaci delle città universitarie, spaventati dalle possibili conseguenze economiche di un drastico taglio delle presenze negli atenei.

Contagi e focolai - Gli eventuali focolai saranno gestiti secondo le stesse linee adottate per la popolazione: segnalazione dei contagiati, tracciamento a carico dei dipartimenti prevenzione delle Asl insieme con gli addetti alla prevenzione interni alle università. Le indicazioni generali arrivate da Roma sono state adeguate dai responsabili ai casi locali. Su esami e laboratori si è scelto dovunque di farli in presenza.

A lezione con la app - Un po' tutti gli atenei hanno definito i modi per accogliere gli studenti: app e prenotazioni o turnazioni per seguire le lezioni, disposizioni degli alunni a scacchiera, e assembramenti vietati negli spazi comuni.

Distanza - Nelle aule, che saranno riempite dovunque al 50 per cento, il distanziamento è di un metro con un margine massimo del 10 per cento: saranno indicati i posti dove sarà vietato sedersi. Ogni giorno le aule vanno sanificate e va garantito il ricambio d'aria.

App e turni - Le app sono la via preferita da tutti gli atenei per prenotare il posto in aula, dove si accederà a turno. Anche durante la lezione le mascherine andranno tenute. Solo il professore potrà abbassare la sua durante la spiegazione.

Febbre e percorsi - Si predisporranno percorsi differenziati per entrare e per uscire, in ogni aula ci sarà il gel disinfettante. Non si misurerà la febbre all'ingresso: vietato però andare in aula in caso di febbre, tosse, raffreddore.