Via i grilli dalla tavola, quanto è costato all'EU?

Insomma il test degli insetti sarebbe fallito stando ai numeri del mercato, ma quanto è costato all'EU? La società agricola nel torinese Italian Cricket Farm Srl avrebbe ricevuto come contributo europeo circa duecentomila euro per allevare e vendere insetti da mangiare. "C'è stato un boom iniziale ma ora è diverso, si lavoricchia" commenta un dipendente dell'azienda che in otto anni avrebbe subito perdite per un milione e mezzo di euro bruciando così il 68% del fatturato. Anche i ristoratori che avevano investito nella farina di grillo sono stati costretti a fare un passo indietro.